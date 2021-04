Sandra Milo manifesta per le partite Iva: "Rivendico il diritto di poter piangere" (Di giovedì 8 aprile 2021) Sandra Milo ha manifestato per le partite iva a Piazza del Popolo ed ha lanciato un appello a Draghi tra le lacrime. Sandra Milo in lacrime, l’appello a Draghi: “Riaprite tutto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021)hato per leiva a Piazza del Popolo ed ha lanciato un appello a Draghi tra le lacrime.in lacrime, l’appello a Draghi: “Riaprite tutto” su Notizie.it.

Advertising

davbio74 : Sandra Milo aveva previsto il vincitore nel 1990. #lolchirideefuori - fisco24_info : Filograna (Autonomi e p. Iva), 'oggi in piazza, governo ci sostenga': Spose, sciatori, ristoratori, togati, tatuato… - HikariLuci : RT @sonfattacosi: @RudyZerbi @radiodeejay #RudyrimueveloperLeo Rudy se non per noi fallo per Sandra Milo! Fan n.1 Fallo per lei! https://t.… - liberorapisardi : @Corriere Mi dite perché dovrei seguire i consigli di Sandra Milo? - Alien1it : #Roma, #Sandra_Milo al sit-in delle partite Iva: «La gente è disperata. Non ci dormo la notte». -