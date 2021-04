Piemonte zona arancione | Cirio | Fiduciosi | Rt sotto 1

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) -dalla prossima settimana? "Siamo", dice il presidente della regione, Albertolineando che la stima dell'indice Rt è1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull'andamento dell'epidemia da Covid 19. ''I dati del pre-report settimanale, che verrà validato domani dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica inlinea-. Il valore Rt è infatti sceso ulteriormentel'1, attestandosi a 0.9 per l'Rt puntuale e a 0.88 per l'Rt medio. Si riduce il numero di nuovi casi segnalati e anche il numero ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte zona

Cento ricoverati Covid in meno negli ospedali del. È il dato che si ricava dal ...Fontana ha annunciato che chiederà alla cabina di regia 'che la Lombardia possa essere messa in...Tutti indicatori che, secondo il Governatore, potrebbero portare presto a un cambio di colore: ' I dati trasmessi oggi a Roma dalla Regionevedono l'incidenza scendere sotto il valore soglia ...I dati in miglioramento potrebbero consentire al Piemonte di passare in zona arancione già da martedì prossimo, 13 Aprile. Il dato decisivo potrebbe essere il numero dei contagi a settimana per 100mil ...Non riparte prima chi ha i soldi del recovery, ma chi riesce a vaccinare la popolazione". Piemonte in zona arancione tra pochi giorni? C'è fiducia in Piazza Castello per quanto riguarda la possibilità ...