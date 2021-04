Olimpiadi Tokyo 2021 | Giovanni Malagò | “I giapponesi saranno scrupolosi nel far rispettare le misure di sicurezza”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Alla trasmissione radiofonica “Non è un Paese per Giovani“, in onda su Rai Radio 2, è intervenuto il presidente del CONI. Il numero uno dello sport italiano ha parlato delledi, definendole non a rischio, e degli Europei di calcio, definendo prematuro parlare di pubblico negli stadi. Peri Giochi non sono a rischio: “Al momento solo la Corea del Nord si è sfilata ma lì suppongo ci siano più che altro motivazioni di natura geopolitica. Conoscendo isono convinto chequanto mainel farledipreviste per tutti quelli che arrivano per le”. Sul pubblico negli ...

...di maggio in vista delle. Sono infatti in programmi i campionati mondiali di staffetta l'1 e il 2 maggio a Chorzow in Polonia, cancello principale per la qualificazione olimpica di...Laser Radial Avanno l' India , con Nethra Kumanan, e Hong Kong con Stephanie Norton. RS:X uomini Qualificazione olimpica per la Thailandia , con Natthapong Phonoppharat. RS:X donne Ancora ...Il numero uno dello sport italiano ha parlato delle Olimpiadi di Tokyo 2021, definendole non a rischio, e degli Europei di calcio, definendo prematuro parlare di pubblico negli stadi. Per Malagò i ...L’1 e il 2 maggio le World Relays a Chorzow: l’Italia prova a portare 5 staffette alle Olimpiadi Bologna, 8 aprile 2021 – L’ atletica italian a vivrà un passaggio decisivo ai primi di maggio in vista ...