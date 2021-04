Marcello Grasso, fratello dell’ex procuratore Pietro Grasso, arrestato per violenza sessuale (Di giovedì 8 aprile 2021) Il neuropsichiatra Marcello Grasso, fratello di Pietro Grasso, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo, una paziente che frequentava il suo studio. La donna avrebbe riferito che l’uomo, durante le sedute, le avesse ripetutamente fatto indossare dei costumi da burlesque. Dopo la denuncia, sono state piazzate delle telecamere nel suo studio e ora gli inquirenti stanno convocando altri pazienti per avere riscontri. Il legale, intanto, afferma: “Il mio assistito” ha dichiarato al quotidiano La Repubblica, “non si è trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice. E non ha screditato l’ex paziente ma ha fornito argomentazioni logiche per offrire ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Il neuropsichiatradi, è statocon l’accusa di. Ad accusarlo, una paziente che frequentava il suo studio. La donna avrebbe riferito che l’uomo, durante le sedute, le avesse ripetutamente fatto indossare dei costumi da burlesque. Dopo la denuncia, sono state piazzate delle telecamere nel suo studio e ora gli inquirenti stanno convocando altri pazienti per avere riscontri. Il legale, intanto, afferma: “Il mio assistito” ha dichiarato al quotidiano La Repubblica, “non si è trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice. E non ha screditato l’ex paziente ma ha fornito argomentazioni logiche per offrire ...

