Karsdorp | “Ancora non ho mostrato il mio vero livello Speravo nella convocazione in Nazionale”

In un'intervista concessa al canale olandese Ziggo, l'esterno della Roma Rick Karsdorp ha parlato della sua situazione: "Molti intorno a me si sarebbero aspettati una chiamata e mi hanno detto che la convocazione sarebbe arrivata. Anche nella Roma lo pensavano. Ma io non ci ho mai pensato, in realtà. Non fraintendetemi, sono un giocatore che punta sempre al meglio e andare in Nazionale sarebbe stato bellissimo, soprattutto in vista degli Europei. Ma ci sono altri giocatori nel mio ruolo e io soprattutto non mostro il mio vero livello da tre anni. Ora sto tornando a essere il giocatore che ero, ma devo continuare a lavorare in questa direzione per meritarla".

