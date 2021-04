Il tema natale dello scrittore e filosofo Emile Cioran svela una malinconia oceanica, è l'aspetto ombra del suo segno (Di giovedì 8 aprile 2021) Emil Cioran svela la dark side dell’Ariete. L’altra faccia del segno, inerpicata su «un cuore in mi minore». Lo scrittore e saggista rumeno, autore di L’inconveniente di esser nati e La tentazione di esistere, nel suo tema natale rivela una malinconia oceanica, aspetto ombra del suo segno. Emil Cioran e? nato l’8 aprile 1911 a Ra?s?inari, in Romania (foto Getty Images). Venere e Mercurio in Toro, ostili a Marte, raccontano il pessimismo abissale alternato a una vivacità di pensiero che i suoi “Quaderni” sveleranno dopo la sua morte. «Ho tanto amato la solitudine e gli egoismi della malinconia da tradire tutti gli affetti» scrive all’amico storico Mircea ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Emilla dark side dell’Ariete. L’altra faccia del, inerpicata su «un cuore in mi minore». Loe saggista rumeno, autore di L’inconveniente di esser nati e La tentazione di esistere, nel suorivela unadel suo. Emile? nato l’8 aprile 1911 a Ra?s?inari, in Romania (foto Getty Images). Venere e Mercurio in Toro, ostili a Marte, raccontano il pessimismo abissale alternato a una vivacità di pensiero che i suoi “Quaderni” sveleranno dopo la sua morte. «Ho tanto amato la solitudine e gli egoismi dellada tradire tutti gli affetti» scrive all’amico storico Mircea ...

Il tema natale di Emil Cioran. Il lato dark dell'Ariete

