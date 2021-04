Giugliano | rapina alla farmacia Cicchetti | è la seconda dall’inizio dell’anno

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovo colpo ai danni delladi via Aniello Palumbo a. Nella serata di ieri, poco prima dell’orario di chiusura, due balordi col volto travisato e armi in pugno hanno fatto irruzione nell’attività commerciale.I malviventi, sotto la minaccia di una pistola, hanno costretto i dipendenti a consegnare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano rapina

Il Meridiano News

La farmacia Cicchetti ha subito l'ennesima. Stasera poco prima delle ore 20 due banditi armati sono entrati nell'attività di via Aniello ...intervenuti i carabinieri della Compagnia di, ...Laavvenne nell'ottobre 2017 a una sala scommesse di Aversa. Dopo aver minacciato di morte un dipendente, si era fatto consegnare circa 5mila euro. L'uomo fu poi sorpreso dai carabinieri su ...GIUGLIANO – Balordi in azione pochi minuti fa alla farmacia Cicchetti di via Aniello Palumbo. I banditi sono entrati nel locale a volto coperto e, armi in pugno, hanno portato via l’incasso. I due ...La farmacia Cicchetti ha subito l’ennesima rapina. Stasera poco prima delle ... Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che stanno visionando i filmati della ...