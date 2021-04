Gelo polare in pieno aprile | temperature eccezionali con picchi record

(Di giovedì 8 aprile 2021) Appena una settimana fa assaporavamo il primo caldo importante della stagione, mentre negli ultimi giorni è cambiato tutto per il possente affondo di un’irruzione artica che ha coinvolto gran parte d’Europa ed anche l’Italia.intenso sull’Italia fino in pianura, con danni ingenti alle coltivazioni nelle campagneIl pericolo maggiore più temuto era quello delle gelate, che si sono concretizzate nella notte fra il 7 e l’8. Sulle regioni centro-settentrionali il termometro è crollato diffusamente sottozero anche su valli e pianure interne, producendo gravi danni alle campagne e ai germogli degli alberi. Il crollo termico notturno è stato favorito dai cieli tornati liberi da nubi e all’attenuazione del vento, a seguito della recentissima irruzione artica. Il freddo, intenso a tutte le quote, si è ulteriormente esaltato anche in pianura, con ...

Il gelo è stato ancor più dannoso considerando l'aria non solo gelida ma anche relativamente secca, che ha bruciato in modo più forte germogli e fioriture. Temperature assolutamente eccezionali per la stagione.