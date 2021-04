Fan Marvel guarda Avengers: Endgame 191 volte (Di giovedì 8 aprile 2021) Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, è entrato nel Guinness dei Primati: ha guardato Avengers: Endgame 191 volte Un fan della Marvel ha infranto ogni record “cinematografico” guardando per 191 volte in 90 giorni Avengers: Endgame. Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, ha trascorso oltre 570 ore (quasi 24 giorni!) dentro ai cinema guardando il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, è entrato nel Guinness dei Primati: hato191Un fan dellaha infranto ogni record “cinematografico”ndo per 191in 90 giorni. Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, ha trascorso oltre 570 ore (quasi 24 giorni!) dentro ai cinemando il… L'articolo Corriere Nazionale.

