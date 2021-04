Draghi sui vaccini: “Con che coscienza la gente salta la lista?” E ipotizza di riaprire entro aprile (video) (Di giovedì 8 aprile 2021) “Con che coscienza la gente salta la lista” del vaccino contro il Covid sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?”. Lo ha chiesto Mario Draghi in merito ai vaccini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale dopo il caso AstraZeneca: “La disponibilità dei vaccini non è calata, i numeri sono tornati a livelli precedenti Pasqua. Sta risalendo, secondo il trend previsto dalla programmazione. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti, quello che occorre è concentrarsi su questa fascia d’età”, sottolinea riferendosi agli over 75. Se i nonni sono vaccinati le scuole possono riaprire La vaccinazione delle categorie a rischio “è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Con chelala” del vaccino contro il Covid sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?”. Lo ha chiesto Marioin merito ai, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il premier ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale dopo il caso AstraZeneca: “La disponibilità deinon è calata, i numeri sono tornati a livelli precedenti Pasqua. Sta risalendo, secondo il trend previsto dalla programmazione. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti, quello che occorre è concentrarsi su questa fascia d’età”, sottolinea riferendosi agli over 75. Se i nonni sono vaccinati le scuole possonoLa vaccinazione delle categorie a rischio “è ...

