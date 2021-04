Decreto Sostegni | in arrivo i primi pagamenti | quasi 2 miliardi di euro

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Stanno finalmente arrivando ibonifici per iemessi dal: la misura serve ad aiutare le imprese messe in difficoltà dalla pandemia. Indel(Pixabay)Le imprese hanno subito un durissimo colpo a causa dei lockdown forzati, imposti dalla pandemia del Covid-19. Molti sono stati gli imprenditori costretti a chiusure definitive per il netto calo delle entrate. Il Governo ha stanziato una serie di fondi e misure di sostegno affinché le imprese possano affrontare la crisi. Fra le varie misure messe in atto, una delle più importanti e corpose è quella del. In pochissimi giorni, infatti, sono arrivate ...