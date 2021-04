Ddl Zan, la lezione di civiltà di Claudio Amendola: 'L'Italia è un paese di maschi ignoranti, vanno sputtanati' (Di giovedì 8 aprile 2021) Ospite al Maurizio Costanzo Show, l'attore Claudio Amendola ha tenuto un discorso molto sentito sull'omofobia, sul sessismo e su quanto l'Italia sia un paese retrogrado su questi argomenti: "Quel che ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) Ospite al Maurizio Costanzo Show, l'attoreha tenuto un discorso molto sentito sull'omofobia, sul sessismo e su quanto l'sia unretrogrado su questi argomenti: "Quel che ...

Advertising

vladiluxuria : Si deve affrontare la crisi economica per la pandemia e si può calenderizzare il ddl Zan contro l’#omotransfobia :… - lauraboldrini : A @fanpage ho detto perché dobbiamo approvare subito la legge #Zan. I diritti delle persone non possono più aspetta… - fattoquotidiano : Letta a La7: “Su ddl Zan e Ius Soli non ammaino bandiere, sono leggi che tolgono da medioevo. Migranti? Salvataggio… - Enrico_ant : @SimoPillon @Fedez Se è vero che non serve creare categorie di persone “più uguali di altre” in caso subiscano viol… - rizzina2005 : RT @Corriere: L’appello di Bottura a favore del ddl «Zan»: «Approvare subito una legge contro l’omof... -