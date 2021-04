Covid | 17 221 contagi e 487 morti Scendono ancora le terapie intensive

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – Sono 17.221 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 362.162 test per un tasso di positività del 4,7%. Ieri c’erano stati 13.708 nuovi casi con 339.939 tamponi per un tasso di positività del 4%. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 487 morti per coronavirus in Italia. Ieri i decessi erano stati 627. Le terapie intensive in Italia per pazienti con coronavirus passano da 3.683 a 3.663 nelle ultime ventiquattro ore, -20. Già ieri erano calate di 60 unità. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 221

ROME, APR 8 - There have been 17,221 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 487 more victims of the virus, the health ministry said Thursday. That compares with 13,708 new cases and ...