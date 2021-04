Caos AstraZeneca, adesso anche l'Italia esclude gli under 60. Ema: "Possibile nesso con le trombosi rare" (Di giovedì 8 aprile 2021) Enza Cusmai La raccomandazione del Consiglio Superiore di sanità. L'Agenzia del farmaco Ue aveva riconosciuto il legame con gli eventi avversi: "Pochissimi e non confermati i fattori specifici di età e sesso. Benefici superiori ai rischi" Retromarcia su AstraZeneca. In Italia sarà somministrato alle persone sopra i 60 anni per evitare rarissime ma pericolose trombosi causati al vaccino. La decisione è stata annunciata in tarda serata dopo che Ema ha ammesso che il vaccino può provocare casi questi eventi avversi soprattutto nella popolazione più giovane, donne in testa. Ma sono casi rarissimi e ancora più sporadici dopo i 60 anni anche se Ema spiega che «l'età, il sesso o la precedente storia medica di disturbi della coagulazione non sono stati in grado di essere confermati poiché gli eventi rari si ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Enza Cusmai La raccomandazione del Consiglio Superiore di sanità. L'Agenzia del farmaco Ue aveva riconosciuto il legame con gli eventi avversi: "Pochissimi e non confermati i fattori specifici di età e sesso. Benefici superiori ai rischi" Retromarcia su. Insarà somministrato alle persone sopra i 60 anni per evitare rarissime ma pericolosecausati al vaccino. La decisione è stata annunciata in tarda serata dopo che Ema ha ammesso che il vaccino può provocare casi questi eventi avversi soprattutto nella popolazione più giovane, donne in testa. Ma sono casi rarissimi e ancora più sporadici dopo i 60 annise Ema spiega che «l'età, il sesso o la precedente storia medica di disturbi della coagulazione non sono stati in grado di essere confermati poiché gli eventi rari si ...

