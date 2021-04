Bruno Liberatore | dopo il governo francese l’artista si rivolge al Codacons

(Di giovedì 8 aprile 2021), scultore italiano ad avere una intera dedicata al Museo Ermitage di San Pietroburgo, sta affrontando una battaglia legale a fini di ottenere un risarcimento su cinque opere che sono state danneggiate per un intervento di restyling nelle strutture francesi nelle quali sono ubicate., danneggiate le opere delnel 2019 Nel 2019 i “Pii Stabilimenti francesi a Roma e a Loreto” avviano dei lavori di ristrutturazione nei locali romani di Via del Vantaggio, che ospita le opere deldal 2009. Cinque delle opere delsubiscono ingenti danni nel corso del restyling e lo stesso artista contatta la fondazione proprietaria degli immobili per la richiesta di risarcimento, senza ottenere alcuna risposta. ...

