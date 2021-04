Audi Q4 e-tron | l’anteprima mondiale a Milano

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) Quale migliore cornice per la casa dei quattro anelli se non la viva città di Milano per svelare, in anteprima mondiale, la sua nuova Audi Q4 e-tron. Dall’anima multitasking, il SUV compatto a elettroni è il primo sport utility premium a zero emissioni nativo elettrico: grazie all’adozione della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, abbina le dimensioni esterne di un modello compatto a un’abitabilità di categoria superiore.