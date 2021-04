Atalanta | rientra Muriel Ancora fuori Hateboer

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia.si è allenato a parte, mentreè tornato in gruppo. La preparazione alla sfida con la Fiorentina in programma domenica 11 aprile allo stadio Franchi di Firenze, proseguirà domani, venerdì 9 aprile, con un allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

