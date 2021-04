ArcelorMittal licenzia un operaio dopo un post sulla fiction con Sabrina Ferilli sui danni delle acciaierie Usb | “Attacco alla democrazia”

(Di giovedì 8 aprile 2021)hato per “giusta causa” uno dei due dipendenti che pochi giorni fa avevano condiviso sul social unin cui invitavano a vedere laSvegliati amore mio, con, che parlaripercussioni ambientali e sanitarie dei territori vicini alle. Nei, ad avviso della multinazionale, era stata “denigrata” l’azienda e il suo management con “affermazioni di carattere lesivo e minaccioso”. Per il sindacato Usb, invece, la decisione “non è altro che un gravissimoed in particolarelibertà di espressione e opinione”. Il provvedimento è stato notificato oggi al dipendente ...

peacelink : Multinazionale #ArcelorMittal licenzia operaio per post su #svegliatiamoremio

'Così come aveva preannunciato - ha denunciato Francesco Rizzo , coordinatore Usb Taranto - ArcelorMittal licenzia per quella che ritiene essere una 'giusta causa' uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la serie Svegliati amore mio. Dopo l'iniziale sospensione, è scattato il provvedimento di licenziamento.