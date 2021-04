WRC | primo test della Ford ibrida del 2022

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il WRC 2021 non entra ancora nel vivo, ma la M-Sport sta già pensando allada schierare nel. Come vi avevamo già anticipato, la scuderia di Cockermouth ha assemblato unprototipovettura Rally1 che il team di Malcolm Wilson schiererà nel mondiale del prossimo anno. Come ormai sapete, le Rally1 avranno un sistema ibrido, traghettando la massima serie del rally globale in una nuova era. Il, eseguito su asfalto, ha dato esito positivo. In un’intervista a Motorsport.com, Wilson svela alcuni dettagli sul collaudo e sulla nuova vettura. M Sport, prove tecniche di WRCCome sarà la nuovaper il WRC? In primis, Wilson tiene a precisare che ileffettuato nei dintorni dell’officina di ...

Advertising

007201_ : RT @AShouttv: 40esimo nei ESPORT WRC NEW ZEALAND E PRIMO NELLA CAT WRC2 #twitch #wrc #twitchitalia #BuonaPasqua2021 #esport #BuongiornoATut… - AShouttv : 40esimo nei ESPORT WRC NEW ZEALAND E PRIMO NELLA CAT WRC2 #twitch #wrc #twitchitalia #BuonaPasqua2021 #esport… -

Ultime Notizie dalla rete : WRC primo

Motorsport.com Italia

Inoltre, il modello svolgerà un ruolo dipiano anche nel Campionato Europeo Rally con Alexey ...lavorato instancabilmente per consentire alla C3 Rally2 di vincere il Campionato del Mondo2 ...Dopo le sfide che in Friuli hanno aperto le ostilità sportive e dato unassetto alla ... co - driver con cui aveva condiviso la Dakar 2020, su Mitsubishi Pajero+ sperano in prove più adatte ...Il Sanremo WRC vede al via cinque equipaggi provenienti Belgio ... in odore di podio tricolore al Ciocco prima di fermarsi; e ancora il toscano Thomas Paperini con Simone Fuini sul sedile di destra ...Sanremo dai grandi numeri, forse mai raggiunti prima dalla gara del ponente ligure. Saranno 354 gli equipaggi che fra venerdì 9 e sabato 10 aprile si schiereranno al via delle ci ...