Valle Caudina | garage in fiamme | distrutte diverse autovetture all’interno

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (BN)- Incendiato stanotte undi oltre 200 metri quadri questa notte in. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bonea per spegnere il rogo che ha visto coinvolte 4tutte ormai inutilizzabili, in via Fizzo. Il fuoco fortunatamente non ha avvolto altri edifici, tra cui alcune abitazioni, che comunque erano distanti dl sito dell’incendio. I caschi rossi stanno ora cercando di accertare le cause del rogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si allunga la lista dei comuni dove domani non riprenderanno le attività didattiche in presenza. Anche a Roccabascerana, in, si continuerà in DAD almeno fino al 10 aprile. L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Del Grosso, infatti, prevede la sospensione delle attività didattiche fino al 10, compreso.Un nuovo invito in tal senso arriva da Airola, in, dove il sindaco Michele Napoletano si è detto preoccupato per l'aumento dei contagi registrato nell'ultima settimana: 'Il numero degli ...