Twilight | Stephenie Meyer | Ero terrorizzata che potesse essere un brutto film

(Di mercoledì 7 aprile 2021)temeva cherischiasse di non avere successo e diun: per questo motivo, la scrittrice guardava il girato coprendosi gli occhi con le dita Il rapporto tra cinema e letteratura non è mai stato dei più felici. Il timore principale dell'autrice di, era quello che ilsi rivelasse unadattamento e un flop commerciale, come ha ricordato il portale Showbiz CheatSheet. In occasione del primo test screening dinon ha avuto il coraggio di assistere alla proiezione ad occhi aperti ma li ha coperti con le dita delle mani: "Oddio, ero davvero demoralizzata. Ho ...

Advertising

amazing_readers : Dall’#archivio del #blog, Twilight, di Stephenie Meyer, primo libro della celebre saga con protagonisti Edward e Be… - SarahPatellaro : La storia d’amore più bella che ha fatto sognare me e tutto il mondo ?? I libri di Stephenie Meyer sono un capolav… -

Ultime Notizie dalla rete : Twilight Stephenie

Movieplayer.it

Come riportato da Showbiz CheatSheet, Kristen Stewart , in corrispondenza degli ultimi giorni di riprese di TheSaga: Eclipse non è stata bene.Meyer ha raccontato: "Gli ultimi ...Saranno passati anche tredici anni dall'uscita al cinema di, ma non per questo si è smesso di parlare del film con protagonisti Robert Pattinson e ...dei film tratti dai romanzi di...Stephenie Meyer temeva che Twilight rischiasse di non avere successo e di essere un brutto film: per questo motivo, la scrittrice guardava il girato coprendosi gli occhi con le dita Il rapporto ...Durante le riprese di una sequenza di The Twilight Saga: Eclipse, Kristen Stewart ha più volte vomitato a causa di un malessere fisico. A differenza di quanto si possa credere, la lavorazione di The T ...