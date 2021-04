Se abbiamo questo particolare segno sulla porta siamo stati presi di mira dai ladri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Attenzione, se sulla nostra porta appare questo particolare segno, siamo stati presi di mira dai ladri: scopriamo insieme quale C’è un segno dietro la porta che ci fa capire se stiamo presi di mira dai ladriEssere derubati, è una delle paure più grandi di chi vive da solo in casa, o di chi si trova spesso fuori casa per lavoro o viaggio. Secondo le ultime statistiche, la percentuale di furti è aumentata negli ultimi anni, arrivando ad un furto ogni tre minuti. Ovviamente la nostra preoccupazione è, anche o soprattutto, la nostra incolumità. Essere derubati, spesso comporta anche la ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Attenzione, senostraapparedidai: scopriamo insieme quale C’è undietro lache ci fa capire se stiamodidaiEssere derubati, è una delle paure più grandi di chi vive da solo in casa, o di chi si trova spesso fuori casa per lavoro o viaggio. Secondo le ultimestiche, la percentuale di furti è aumentata negli ultimi anni, arrivando ad un furto ogni tre minuti. Ovviamente la nostra preoccupazione è, anche o soprattutto, la nostra incolumità. Essere derubati, spesso comanche la ...

Advertising

virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - AndreaOrlandosp : Abbiamo raggiunto l’accordo con le parti sociali sull’aggiornamento del protocollo sicurezza COVID e sulle modalità… - raistolo : Cronache dal fronte vaccinale Lombardo: abbiamo gli appuntamenti, ma il centro vaccinale si presenta in questo modo: - advorehp : RT @LTHQItaly: Come sapete abbiamo ancora alcune unseen di Louis risalenti al 2015. Per ottenerle vi basta far ottenere a questo tweet:… - moony_sn : RT @LTHQItaly: Come sapete abbiamo ancora alcune unseen di Louis risalenti al 2015. Per ottenerle vi basta far ottenere a questo tweet:… -