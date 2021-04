Roma. San Basilio, Don Coluccia in prima linea tra vedette e spacciatori (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Nel quartiere romano di San Basilio tutti i giorni si combatte una guerra. Da una parte ci sono i trafficanti di via Corinaldo e di via Tranfo, nella zona chiamata la ‘Lupa’, dall’altra c’è una squadra composta da Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino, la sua scorta e i Poliziotti del commissariato di San Basilio diretti da Eugenio Ferraro. Una guerra fatta certamente di indagini, arresti e sequestri, ma soprattutto di presenza sul territorio. Lo sa bene Don Coluccia che di questa idea ha fatto una missione. Tutti qui a San Basilio lo conoscono, lo abbiamo potuto constatare seguendolo una sera con le telecamere dell’agenzia Dire, in una delle zone più difficili e pericolose della Capitale. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Nel quartiere romano di San Basilio tutti i giorni si combatte una guerra. Da una parte ci sono i trafficanti di via Corinaldo e di via Tranfo, nella zona chiamata la ‘Lupa’, dall’altra c’è una squadra composta da Don Antonio Coluccia, fondatore dell’Opera Don Giustino, la sua scorta e i Poliziotti del commissariato di San Basilio diretti da Eugenio Ferraro. Una guerra fatta certamente di indagini, arresti e sequestri, ma soprattutto di presenza sul territorio. Lo sa bene Don Coluccia che di questa idea ha fatto una missione. Tutti qui a San Basilio lo conoscono, lo abbiamo potuto constatare seguendolo una sera con le telecamere dell’agenzia Dire, in una delle zone più difficili e pericolose della Capitale.

Advertising

pippoj : RT @ElioLannutti: San Draghi e la compagnia dei miracoli e miracolati, devono cercare di fare presto per dare risposte, ristori, moratorie… - billybis67 : RT @DiegoASR86: 6-04-2003, San Siro. Il più grande spreco di talento MAI esistito. Dopo Totti, il più forte visto alla Roma. - Grazia_MB : RT @mauriziosgh: Basilica di San Pietro in vincoli #roma - LuceverdeRoma : ??#Roma - ZTL Diurne ?? e Notturne?? di nuovo Attive ?? da oggi #7aprile 2021 ??Centro storico, Tridente, Trasteve… - a70199617 : RT @ElioLannutti: San Draghi e la compagnia dei miracoli e miracolati, devono cercare di fare presto per dare risposte, ristori, moratorie… -