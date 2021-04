Questione di feeling (e Sputnik V) tra Mosca e Brasilia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la Cina, anche la Russia si allarga nell’influenza geopolitica sul Brasile grazie al vaccino anti-Covid. Il presidente Brasiliano, Jair Bolsonaro, ha sostenuto una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere sull’importazione di Sputnik V. In un video pubblicato sui social network, Bolsonaro ha riferito i dettagli trattati nella telefonata con Putin: “Una delle questioni più importanti che abbiamo trattato è stata la possibilità per noi di ricevere il vaccino Sputnik V prodotto dalla Russia. Naturalmente ci sono alcuni ostacoli burocratici da superare qui in Brasile, e stiamo cercando di facilitare il contatto tra le altre autorità, compresa Anvisa (l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria, ndr), per riuscire a importare il vaccino in sicurezza”. – Em telefonema, os Presidentes do Brasil e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la Cina, anche la Russia si allarga nell’influenza geopolitica sul Brasile grazie al vaccino anti-Covid. Il presidenteno, Jair Bolsonaro, ha sostenuto una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere sull’importazione diV. In un video pubblicato sui social network, Bolsonaro ha riferito i dettagli trattati nella telefonata con Putin: “Una delle questioni più importanti che abbiamo trattato è stata la possibilità per noi di ricevere il vaccinoV prodotto dalla Russia. Naturalmente ci sono alcuni ostacoli burocratici da superare qui in Brasile, e stiamo cercando di facilitare il contatto tra le altre autorità, compresa Anvisa (l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria, ndr), per riuscire a importare il vaccino in sicurezza”. – Em telefonema, os Presidentes do Brasil e ...

