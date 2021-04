Poco mossa la Borsa americana. Focus su verbali FED

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 aprile 2021) (Tele) – Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 33.413 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 4.074 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,05%); guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,22%). Gli investitori attendono la diffusione deidell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Idel FOMC potrebbero offrire indizi sulle opinioni della banca centrale sull’inflazione e sulla ripresa economica. In particolare, si cercano segnali di disaccordo tra i membri del FOMC per quanto riguarda l’orizzonte temporale in cui procedere ad alzare i tassi d’interesse. Nell’S&P 500, buona la performance dei ...