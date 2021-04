Pianta velenosa nel pesto | morto un 62enne | l’aveva raccolta per errore

Leggi su ck12

Nella giornata di Pasquetta, lunedì 5 aprile, un uomo di 62 anni ètragicamente all'ospedale civile di Pordenone per aver ingerito sostanze velenose. La vittima è Valerio Pinzana, viveva a Travesio e lavorava come tecnico della Snam Rete Gas. L'uomo, che lascia la compagna e un figlio di 30 anni, si trovava ricoverato in gravi condizioni da alcuni giorni per un avvelenamento da còlchico, una pericolosa specie diper cui non esisterebbe antidoto. I funerali si terranno giovedì 8 aprile alle 11 nella chiesa di Travesio.