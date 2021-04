Omicidio Maria Paola, parte il processo: “Il fratello voleva solo allontanarla da Ciro” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Figura anche l’Arcigay tra le parti civili che si sono costituite stamattina al processo per la morte di Maria Paola Gaglione, la 22enne deceduta la notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre scorsi, ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo essere caduta dallo scooter guidato dal compagno trans Ciro Migliore con il quale fuggiva inseguito dal fratello, Michele Antonio Gaglione, che ora è accusato dell’Omicidio volontario. L’avvocato dell’imputato, Giovanni Cantelli, ha fatto notare ai giudici della Corte di Assise di Napoli che tra i reati ipotizzati nei confronti del giovane, non compare la causale omofoba. L’avvocato ha anche sottolineato che l’opposizione da parte del fratello era dettata dalla volontà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Figura anche l’Arcigay tra le parti civili che si sono costituite stamattina alper la morte diGaglione, la 22enne deceduta la notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre scorsi, ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo essere caduta dallo scooter guidato dal compagno transMigliore con il quale fuggiva inseguito dal, Michele Antonio Gaglione, che ora è accusato dell’volontario. L’avvocato dell’imputato, Giovanni Cantelli, ha fatto notare ai giudici della Corte di Assise di Napoli che tra i reati ipotizzati nei confronti del giovane, non compare la causale omofoba. L’avvocato ha anche sottolineato che l’opposizione dadelera dettata dalla volontà ...

Advertising

anteprima24 : ** Omicidio Maria Paola, parte il #Processo: 'Il fratello voleva solo allontanarla da Ciro' **… - simabastaroghi : @aramini_maria @AnaFloraCastro1 Veramente, in un mondo normale, in caso di omicidio vanno in galera sia il mandante… - SInspiegabili : Narra la leggenda che la notte su uno dei loggiati del castello di Issogne apparirebbe il fantasma di Bianca Maria… - EmiliaUA : Ci scusiamo con gli interessati ma, per dei sopraggiunti impegni professionali, l'evento sul caso 'Maria Luisa Fass… - rinosciuto : Ci scusiamo con gli interessati ma, per dei sopraggiunti impegni professionali, l'evento sul caso 'Maria Luisa Fass… -