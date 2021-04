Oggi la protesta dei commercianti Anche in Puglia "Io apro" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi Anche in Puglia, come nel resto d’Italia, i commercianti tengono aperti i loro negozi. Sfilano in cortei. Manifestano insomma quanto sia divenuto insopportabile per loro non riuscire a lavorare e non riuscire a fare fronte all’emergenza perché i ristori non sono adeguati. Una protesta di cui chi ha poteri decisionali deve tenere conto. Una protesta che però non deve finire come quella di ieri con i tafferugli a Roma. L'articolo Oggi la protesta dei commercianti <small class="subtitle">Anche in Puglia "Io apro"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 7 aprile 2021)in, come nel resto d’Italia, itengono aperti i loro negozi. Sfilano in cortei. Manifestano insomma quanto sia divenuto insopportabile per loro non riuscire a lavorare e non riuscire a fare fronte all’emergenza perché i ristori non sono adeguati. Unadi cui chi ha poteri decisionali deve tenere conto. Unache però non deve finire come quella di ieri con i tafferugli a Roma. L'articololadei in"Io" proviene da Noi Notizie..

Adnkronos : @VittorioSgarbi in piazza coi #Ristoratori a #Montecitorio per protesta #ioapro. 'Non ho visto violenza'. - Adnkronos : #Ristoratori a #Montecitorio per protesta #ioapro: scontri e feriti. - amedeocaputo : RT @CasaPoundItalia: #CasaPound in piazza per la protesta #ioapro dei ristoratori @MarsellaLuca dal palco :”Crediamo che sia necessario rib… - cosmico77 : RT @ultimenotizie: 'La protesta dei ristoratori a #Roma? Qui se non si danno una mossa tra poco scoppia la rivoluzione. Il governo ha sotto… - Juventa55317671 : RT @ultimenotizie: 'La protesta dei ristoratori a #Roma? Qui se non si danno una mossa tra poco scoppia la rivoluzione. Il governo ha sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi protesta Covid, l'Italia ha i nervi a pezzi A Milano i commercianti ambulanti hanno inscenato una protesta in piazza Duca d'Aosta, davanti la ...ha intanto affermato che nessuna decisione è stata presa e la riunione decisiva si svolgerà oggi. È ...

Gianluigi Paragone in piazza a Montecitorio con #Ioapro: "Una volta c'era anche il M5s. Oggi coda di paglia e niente faccia pulita?" Anche Gianluigi Paragone , senatore ex Movimento 5 Stelle e oggi leader di Italexit , era in piazza a Roma, davanti a Montecitorio , insieme a migliaia di ... Quella protesta era ben più estrema di ...

Protesta mercatali oggi, autostrada A1 bloccata Adnkronos Per protesta riapre il salone in zona rossa: arrivano i vigili, multa e nuova chiusura per protestare contro le limitazioni che stanno mettendo in ginocchio, tra le altre, anche la sua categoria. Il parrucchiere si era reso già protagonista una prima volta di un atto di ...

L'Italia tradita e affamata esplode di rabbia Disordini innescati da infiltrati di realtà estremiste, faranno trapelare fonti investigative. Ma la protesta c’è, dopo mesi di serrate e di ristori scarsi e fuori tempo. Nella Capitale scendono in ...

