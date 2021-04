Norme anti Covid violate, ad Anagnina chiuso bar per 5 giorni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Violazione delle normative anti-Covid: chiuso dalla Polizia di Stato per 5 giorni un bar all’Anagnina. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia della Polizia di Stato ha notato che sulla soglia di un bar, non distante dal capolinea della metro A, 3 uomini stavano bevendo delle birre; gli stessi, alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato rapidamente bicchieri e bottiglie e sono fuggiti. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno proceduto al controllo dell’attivita’ commerciale trovando all’interno del bar 2 clienti che stavano al bancone. La titolare del bar e’ stata sanzionata ed e’ stata applicata la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Violazione delle normativedalla Polizia di Stato per 5un bar all’. Nella tarda mattina di ieri una pattuglia della Polizia di Stato ha notato che sulla soglia di un bar, non distante dal capolinea della metro A, 3 uomini stavano bevendo delle birre; gli stessi, alla vista dei poliziotti, hanno abbandonato rapidamente bicchieri e bottiglie e sono fuggiti. Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno proceduto al controllo dell’attivita’ commerciale trovando all’interno del bar 2 clienti che stavano al bancone. La titolare del bar e’ stata sanzionata ed e’ stata applicata la chiusura dell’esercizio commerciale per 5. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.

