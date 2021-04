Malware Android si camuffa da app Netflix e si diffonde con Whatsapp

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dial giorno d’oggi ne esistono davvero tanti. Anche le applicazioni presenti sugli store rappresentano di fatto un potenziale pericolo. Infatti, l’ultima novità riguarda un’app che afferma di essere un’applicazione ufficiale, ma che in realtà nasconde unper. Risulta pericolosa anche perché perrsi utilizza, inviando messaggi ai nostri amici L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Applicazioni spyware: SonicSpy identificata nel Google Play, mille Apps malevoli. Faketoken: nuovoruba la carta di credito via SMS suRansomwareblocca lo smartphone: minaccia per gli utenti? ...