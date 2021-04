Le armi e la guerra come Pil assoluto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le armi sono il PIL assoluto, il PIL dei PIL. Il PIL che genera PIL. Genera PIL nel momento in cui le armi vengono vendute. Genera PIL nel momento in cui vengono usate. Pensate ad una bomba che distrugge una città. Ogni casa distrutta con tutto ciò che contiene è PIL che va in fumo e che deve essere ripristinato. Bisognerà allora ricostruire le città, accogliere i profughi, ridargli speranza, rimettere su le scuole, i mercati, le industrie, i teatri. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lesono il PIL, il PIL dei PIL. Il PIL che genera PIL. Genera PIL nel momento in cui levengono vendute. Genera PIL nel momento in cui vengono usate. Pensate ad una bomba che distrugge una città. Ogni casa distrutta con tutto ciò che contiene è PIL che va in fumo e che deve essere ripristinato. Bisognerà allora ricostruire le città, accogliere i profughi, ridargli speranza, rimettere su le scuole, i mercati, le industrie, i teatri. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

paolinab : @BentivogliMarco Ma #Murgia renderà omaggio a chi vuole lei e basta con sta prosopopea della divisa, della guerra,… - Parthenope_MH17 : RT @GamePlayFusi: Pensiero Orchesco notturno: tutti in #Politica, ci dicono che siamo in #guerra, contro il #Covid_19, eppure nessuno di lo… - GamePlayFusi : Pensiero Orchesco notturno: tutti in #Politica, ci dicono che siamo in #guerra, contro il #Covid_19, eppure nessuno… - robulga : @GianpieroScanu Credo che sia un buon cliente per le armi e navi da guerra... - sambrid_xk : @rasko_da @Paola89232238 @udogumpel La media è pur sempre superiore agli altri paesi europei, piantiamola di raccon… -

Ultime Notizie dalla rete : armi guerra Gundam compie 42 anni! Dovrà poi scoprire la dura realtà: sono veicoli da guerra, armi, e come tali causano morte e distruzione? Dal lato dei lungometraggi va segnalato Il Contrattacco di Char , ambientato nell'anno 0093 ...

Nuova escalation nella guerra segreta tra Israele e Iran, mentre a Vienna riprendono i colloqui con gli Usa La guerra clandestina tra Iran e Israele La Saviz potrebbe essere stato l'ultimo bersaglio nel ... Da fine 2019, Israele ha attaccato almeno altre 12 navi sospettate di trasportare carburante e armi ...

Le armi e la guerra come Pil assoluto | il manifesto Il Manifesto Le armi e la guerra come Pil assoluto La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...

Antica profezia parla di una prossima guerra tra Russia ed Ucraina Le tensioni tra Russia e Ucraina stanno sempre più salendo, suscitando i timori di una guerra imminente ed un eminente rabbino ... accumulo militare da entrambe le parti, con carri armati ucraini ...

Dovrà poi scoprire la dura realtà: sono veicoli da, e come tali causano morte e distruzione? Dal lato dei lungometraggi va segnalato Il Contrattacco di Char , ambientato nell'anno 0093 ...Laclandestina tra Iran e Israele La Saviz potrebbe essere stato l'ultimo bersaglio nel ... Da fine 2019, Israele ha attaccato almeno altre 12 navi sospettate di trasportare carburante e...La questione giovanile e la sinistra Da dove ripartire Università, questioni di merito Senza fine Diffamazione Scorie ai nativi ...Le tensioni tra Russia e Ucraina stanno sempre più salendo, suscitando i timori di una guerra imminente ed un eminente rabbino ... accumulo militare da entrambe le parti, con carri armati ucraini ...