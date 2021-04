L'affronto di Erdogan a Von der Leyen, costretta a stare su un divano (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea relegata su un divanetto nel corso dei colloqui ad Ankara con il presidente turco, presente anche Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, entrambi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea relegata su un divanetto nel corso dei colloqui ad Ankara con il presidente turco, presente anche Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, entrambi ...

CottarelliCPI : Un autocrate in difficoltà, isolato a livello internazionale e con problemi interni, ha un bisogno disperato di aff… - NicolaPorro : Il video dell’affronto di #Erdogan alla von der Leyen. Ma indovinate cosa l’Ue è ancora disposta a fare per lui...???? - MauroGiubileo : RT @europapalia: Ancora vi stupite? Ma io non me la prendo con #Erdogan (sappiamo le sue posizioni, a maggior ragione dopo che ha ritirato… - cicciopastisss : RT @CottarelliCPI: Un autocrate in difficoltà, isolato a livello internazionale e con problemi interni, ha un bisogno disperato di affermar… - Fff_James1 : RT @CottarelliCPI: Un autocrate in difficoltà, isolato a livello internazionale e con problemi interni, ha un bisogno disperato di affermar… -