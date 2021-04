La Juventus torna a respirare e vince lo spareggio Champions | 2-1 al Napoli

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La Juve respira, Pirlo puntella la sua panchina traballante e la Joya ritrova il sorriso. Losorride ai padroni di casa, che piegano 2-1 ile si rilanciano dopo un periodo buio. La partita più attesa della stagione, rinviata dopo la mancata partenza delper Torino il 4 ottobre scorso per le positività di Elmas e Zielinski, dà una scossa alla primavera dei bianconeri, che balzano al terzo posto, scavalcando l'Atalanta e portandosi a ridosso del Milan. La zampata di Ronaldo e un gioiello di Dybala, al rientro dopo uno stop di quasi tre mesi, regalano tre punti d'oro alla Vecchia Signora, che si rialza in una partita chiave e interrompe la striscia positiva della banda di Gattuso, che esce battuta dallo Stadium ma non ridimensionata. La corsaè lunga e non ...

