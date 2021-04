Kosovo | la neo presidente Vjosa Osmani è una boccata d’aria in un paese intriso di patriarcato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilha la secondadonna della sua storia,-Sadriu. In undisostiene di essere una femminista progressista che vuole dare un nuovo slancio al propriocombattendo la corruzione e i crimini, inclusi quelli di guerra. Lei stessa in una intervista ha detto che si sente di appartenere a quel gruppo di giovani donne leader politiche che si stanno affermando nel mondo come Jacinda Ardern in Nuova Zelanda, Sanna Marin in Finlandia e più recentemente Kaja Kallas in Estonia: “In tutto il mondo, le donne hanno aperto una nuova era nel modo di fare politica, con azioni responsabili ed etiche”. Ilè unmolto ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Vjosa Osmani-Sadriu eletta presidente del #Kosovo (un protettorato #USA creat… - dbollini : @AndreC198 il neo acquisto del Milan, il Messi del Kosovo -

Ultime Notizie dalla rete : Kosovo neo

I pronostici la davano favorita, ma la sua vittoria non era comunque scontata. Vjosa Osmani ,eletta Presidente della Repubblica dela soli 38 anni (e il parallelismo che scatta in automatico ci porta dall'altro capo del mondo, nella Nuova Zelanda di Jacinda Arden ), se da un lato ...... dell'Alleanza per il futuro dele di Srpska Lista, il maggiore partito della comunità serba, non hanno partecipato al voto. Formazione giuridica per lapresidente La Osmani - Sadriu, 39 ...Vjosa Osmani è il quinto presidente eletto dall’indipendenza del Kosovo nel 2008, e la seconda donna. Una predestinata. Sebbene largamente prevista e prevedibile, l’elezione di Vjosa Osmani è per cert ...dell’Alleanza per il futuro del Kosovo e di Srpska Lista, il maggiore partito della comunità serba, non hanno partecipato al voto. Formazione giuridica per la neo presidente La Osmani-Sadriu, 39 anni, ...