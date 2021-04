I rifiuti in maschera uccidono la natura

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Stiamo disperdendo nell'ambiente milioni di tonnellate di protezioni anti-Covid. Molti animali vi restano intrappolati o le ingeriscono. Con conseguenze letali. Mentre si discute di ingenti investimenti sull'ambiente, ecco un autentico disastro ecologico che si potrebbe evitare con piccoli gesti quotidiani. I numeri e gli aneddoti che seguono diranno se l'affermazione precedente è esagerata. La questione riguarda i vari dispositivi di protezione contro il Covid-19 che per negligenza, distrazione o sfrontata noncuranza vengono abbandonati nell'ambiente. Secondo l'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nel 2020 in Italia icostituiti da mascherine ammontano a una cifra tra 160 mila e 440 mila tonnellate. La stima per difetto, considerato che una mascherina pesa 3-5 grammi, e ipotizzando che solo l'1 per cento del totale sia disperso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rifiuti maschera

Panorama

...Le accuse risalgono a un articolo dell'11 febbraio 2021 con il titolo " Obbligo di: veleno ... Tra le altre cose, descrive le mascherine in questione come "pericolosi" . Il ......la Ferragni che a meno di una settimana dal parto si fa un selfie con il tiralatte e la...diciamo che sembra proprio che non ne agganci una nemmeno per sbaglio e che il tuo cervello si...L’idea, partorita dallo scandinavo Erik Ahlström, è semplice quanto geniale: fare sport all’aria aperta e allo stesso tempo ripulire strade e sentieri da rifiuti abbandonati ... passando per lattine e ...L’idea, partorita dallo scandinavo Erik Ahlström, è semplice quanto geniale: fare sport all’aria aperta e allo stesso tempo ripulire strade e sentieri da rifiuti abbandonati ... passando per lattine e ...