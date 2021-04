Hitman 3 | IO Interactive assicura che non è la fine della serie – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) IOi giocatori che3 non sarà lasaga di, ma per ora l’Agente 47 ha bisogno di riposo.. Nell’ultimo episodio di IGN USA Unfiltered, il CEO di IOha parlato del futuro del franchise dedicato all’Agente 47, ora che la sua avventura si è “chiusa” con il capitolo3. Io, ricordiamo, è ora al lavoro su un nuovo gioco dedicato a James Bond, il mitico Agente 007. Lo sviluppatore, però, hato che non si trattadel personaggio. Il CEO ha affermato che non dobbiamo considerare3 … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo3: IO...

Advertising

GamingToday4 : Hitman 3: IO Interactive assicura che non è la fine della serie - Eurogamer_it : #Project007 di IO Interactive avrà una storia inedita. -

Ultime Notizie dalla rete : Hitman Interactive

Multiplayer.it

Project 007 è il nuovo gioco in lavorazione all'interno di IO, famosi per aver dato vita a. Ora sappiamo qualche dettaglio in più: durante un'intervista Hakan Abrak , CEO e comproprietario dello sviluppatore IOha dichiarato che ...3 è risultato un vero e proprio successo sin dal suo esordio a metà gennaio scorso. Il titolo firmato dai ragazzi di IOha stupito in positivo balzando nel giro di pochi giorni in ...IO Interactive assicura i giocatori che Hitman 3 non sarà la fine della saga di Hitman, ma per ora l'Agente 47 ha bisogno di riposo.. Nell'ultimo episodio di IGN USA Unfiltered, il CEO di IO ...Leggi su helpmetech. (Di lunedì 5 aprile 2021)007 avrà unae un, pur legandosi all’universo storico, nelin sviluppo presso gli autori di.007 è il nuovobasato suda parte di IO Interactive, gli autori de ...