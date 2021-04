Giochi Olimpici | gli Stati Uniti vorrebbero boicottare Pechino 2022

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la Corea del Nord arriva un’altra ipotesi di boicottaggio Nelle ultime ore il Governo della Corea del Nord ha deciso di non prendere parte all’edizione deiestivi di Tokyo 2020 a causa della pandemia e dei contagi. Gli, invece, stanno pensando dila prossima Olimpiade, quella invernale di. Una scelta che coinvolgerebbe anche gli alleati come ha spiegato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, sottolineando che un “approccio coordinato non sarebbe solo nel nostro interesse ma anche nell’interesse dei nostri alleati e partner”. Leggi anche:di Tokyo, la Corea del Nord boicotta l’Olimpiade Una decisione non è ancora stata presa ma è in corso di valutazione. Intanto un portavoce del Governo di Berlino ha ...