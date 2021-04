Finecobank | raccolta robusta a marzo Trimestre oltre 3 | 3 miliardi

Advertising

Il Messaggero

è al primo posto pernetta da inizio anno, con 1,9 miliardi di euro, mentre il gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca ...Riscatto di(+1,8%) sui dati delladi febbraio, bene Tim (+1%) che in Brasile avanza con il progetto di newco della rete in fibra. Perde il 3% Nexi: analisti focalizzati sulle ...(Teleborsa) - Nel mese di marzo la raccolta netta di Finecobank si attesta a 1,2 miliardi di euro (+13% rispetto a 1 miliardo di un anno fa) chiudendo il primo trimestre oltre 3,3 miliardi, un dato ...In accelerazione i ricavi da brokerage. Le masse private aumentano del 45%, anno su anno, e la raccolta dei guided products & services torna in positivo, dopo il rosso di marzo 2020.