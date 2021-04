Facebook, torna online pagina Primato nazionale: “Da Sofo a Sgarbi grazie a chi ci ha sostenuto” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La pagina Facebook del quotidiano sovranista online Primato nazionale torna online dopo quasi 48 ore di blackout. Oscurata “senza alcun preavviso né motivazione, è di nuovo online, sempre senza alcuna comunicazione. Non conosciamo le ragioni della marcia indietro da parte del social network, ma ci fa piacere pensare che la grande mobilitazione contro questa censura abbia avuto un peso nella decisione – si legge sul sito del Primato – Resta in ogni caso più che mai attuale la battaglia per la libertà d’espressione, al di là di ogni arbitrio. Oltretutto, come molti di voi avranno notato, la pagina Facebook della nostra testata è purtroppo ancora in shadow banning. Letteralmente ‘bando ombra’, si tratta ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ladel quotidiano sovranistadopo quasi 48 ore di blackout. Oscurata “senza alcun preavviso né motivazione, è di nuovo, sempre senza alcuna comunicazione. Non conosciamo le ragioni della marcia indietro da parte del social network, ma ci fa piacere pensare che la grande mobilitazione contro questa censura abbia avuto un peso nella decisione – si legge sul sito del– Resta in ogni caso più che mai attuale la battaglia per la libertà d’espressione, al di là di ogni arbitrio. Oltretutto, come molti di voi avranno notato, ladella nostra testata è purtroppo ancora in shadow banning. Letteralmente ‘bando ombra’, si tratta ...

Advertising

Valessiabi : RT @riky7372: Poi non dovrei essere contento quando uno di questi pezzi di sterco tornano a casa con i piedi in avanti? Valete meno del vom… - StraNotizie : Facebook, torna online pagina Primato nazionale: 'Da Sofo a Sgarbi grazie a chi ci ha sostenuto'… - sverginami : senti mara, torna su Facebook - terracinquenodi : ??Torna il #NoSoundFest a #Servigliano, in una location ricca di storia e cultura che sorge nel cuore dell'Italia.… - UPAS_Rai : Filippo torna a casa ma Serena avverte che qualcosa non va: segui le #storie dei #personaggi di #unpostoalsole con… -