Ema su Astrazeneca | Legame con trombosi c' è | ma è molto raro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È “possibile” unfra il vaccinoe gli “eventirari” dicerebrale. È l’esito delle analisi condotte dalla Agenzia europea per i medicinali che ha terminato gli studi sul vaccino prodotto dalla casa anglo-svedese degli eventi rari dicerebrale. Germania, Francia, Olanda, Svezia, Islanda e Finlandia hanno già deciso limitazioni di utilizzo del vaccino. Ieri le dichiarazioni al Messaggero di Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Ema, aveva sollevato un clamoroso polverone attorno al vaccino: “Ormai possiamo dirlo, c’è un nesso” fra i rari casi die l’assunzione del vaccino. Parole che hanno anticipato le conclusioni dell’Authority, che ha sempre difeso l’efficacia dell’antiCovid con la ...

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): "C'è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della…

È 'possibile' un legame fra il vaccinoe gli 'eventi molto rari' di trombosi cerebrale. 'La maggior parte dei casi finora segnalati' all''si è verificata in donne di età inferiore ai 60 anni' ed 'entro 2 settimane dalla ...L'incontro per discutere delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione della commissione di valutazione del rischio Prac) dell'Agenzia europea del farmaco () sul vaccino di, ...AstraZeneca, l'Ema: «Eventi rari di trombosi cerebrale del vaccino». «I benefici» del vaccino AstraZeneca «superano i rischi», ..."Gli eventi rari" di trombosi cerebrale "sono effetti collaterali molto rari" del vaccino di AstraZeneca. Lo ha reso noto l'Ema - l'Agenzia europea del farmaco - in un comunicato, al termine delle ...