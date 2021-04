De Bruyne dopo il rinnovo | “Non potrei essere più felice Qui mi sento a casa e il meglio deve ancora venire”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Con la firma deldel contrato fino al 2025, Kevin Deè sempre più un simbolo del Manchester City, ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: “Da quando mi sono unito al City nel 2015, mi sono sempre sentito a. Amo i tifosi, la mia famiglia si è sistemata a Manchester e le mie prestazioni sono sempre cresciute. Questo club è orientato al successo. Mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per rendere al massimo, per cui è stata una scelta semplice quella di rinnovare il contratto. Sono nel periodo migliore della mia carriera e credo che ildebba“. Foto: Twitter ufficiale Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

