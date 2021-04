Colpo di scena a Mrs Sri Lanka: ex reginetta ferisce vincitrice (Di mercoledì 7 aprile 2021) Raffica di colpi di scena al concorso di bellezza "Mrs Sri Lanka": la vincitrice è stata aggredita e ferita alla testa da un'ex reginetta che in diretta Tv l'ha accusata di non essere "degna del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Raffica di colpi dial concorso di bellezza "Mrs Sri": laè stata aggredita e ferita alla testa da un'exche in diretta Tv l'ha accusata di non essere "degna del ...

