Cinema aperto per la messa: polemiche a Fiorano (Di mercoledì 7 aprile 2021) polemiche per il Cinema aperto per trasmettere la diretta della messa pasquale a Fiorano (BO). Il parroco si giustifica: "Mica era un film" Ha dell'assurdo quanto accaduto a Fiorano: decine di persone sedute sulle poltrone di un Cinema, intente ad osservare una proiezione. Nell'ex Cinema Teatro Primavera di Fiorano Modenese il parroco ha ben pensato di mostrare la proiezione della messa Pasquale. Vista l'altissima affluenza del periodo di Pasqua e la scarsità di posti a disposizione nelle chiese, la parrocchia ha deciso di aprire le porte della sala Cinematografica di sua proprietà. In questo modo è stato quindi consentito l'accesso ai fedeli. Il parroco si difende dalle accuse parlando ai ...

