Atalanta | Pessina positivo al Covid

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tegola sull'che perde un calciatore molto importante. Il Coronavirus ha colpito la Dea e messo ko Matteoche comunque sta bene pur dovendo osservare la quarantena. Il calciatore salterà Fiorentina e forse anche la Juventus. Questo il comunicato del club nerazzurro:B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteoè risultatoal-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.caption id="attachment 1106969" align="alignnone" width="5018"Spezia, getty/caption ITA Sport Press.

Anche Matteoè risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore dell'ha fatto parte della spedizione azzurra di Mancini per il triplo impegno contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania (...IL COMUNICATO - Attraverso un comunicato, infatti, 'B. C. ha reso noto che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteoè risultato ...C'è un altro giocatore della nazionale italiana che è risultato positivo al tampone per il Covid-19: si tratta di Matteo Pessina dell'Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale del club bergamasco: ...Tegola in casa Atalanta, si ferma Matteo Pessina. Il centrocampista della Dea è risultato positivo al Covid-19. Out contro la Fiorentina.