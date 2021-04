AstraZeneca, stop per le donne più giovani? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccino Covid, possibili limitazioni alla somministrazione di AstraZeneca: stop per le donne più giovani? Le ipotesi in vista della valutazione dell’Ema. In attesa della valutazione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca e i casi di trombosi, circola l’ipotesi di un possibile stop per le donne più giovani, al centro degli approfondimenti da parte dell’Agenzia europea dei medicinali. La valutazione dell’Ema Come noto, l’indagine dell’Ema si concentra sui rarissimi casi di trombosi registrati fino a questo momento e che dal punto di vista temporale hanno un collegamento con la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L’Ema comunica le sue valutazioni nella conferenza stampa convocata per il 7 aprile alle ore 16.00. Secondo le ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vaccino Covid, possibili limitazioni alla somministrazione diper lepiù? Le ipotesi in vista della valutazione dell’Ema. In attesa della valutazione dell’Ema sul vaccinoe i casi di trombosi, circola l’ipotesi di un possibileper lepiù, al centro degli approfondimenti da parte dell’Agenzia europea dei medicinali. La valutazione dell’Ema Come noto, l’indagine dell’Ema si concentra sui rarissimi casi di trombosi registrati fino a questo momento e che dal punto di vista temporale hanno un collegamento con la somministrazione del vaccino. L’Ema comunica le sue valutazioni nella conferenza stampa convocata per il 7 aprile alle ore 16.00. Secondo le ...

