AstraZeneca, in Italia uso preferenziale per gli over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cambia la strategia Italiana su AstraZeneca dopo le comunicazioni dell'Ema: uso preferenziale per gli over 60. ROMA – Cambia la strategia Italiana su AstraZeneca. Le comunicazioni dell'Ema hanno portato prima ad una riunione tra i ministri della Salute e poi ad un vertice tra Governo e Regioni per capire la strategia da adottare. "Considerando i dati sulla letalità – la posizione di Locatelli nella riunione, riportata dal Corriere della Sera – l'idea anche per l'Italia è di raccomandare il vaccino per gli over 60 . Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose . L'Ema ha dichiarato che è più plausibile effetti collaterali di trombosi, ma non è dimostrato . Si tratta di numeri ancora troppo bassi per ...

