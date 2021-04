Ascolti tv 6 aprile 2021 | Leonardo batte anche il Real Madrid

(Di mercoledì 7 aprile 2021)tv: la fiction di Rai1 davanti alla Champions League su Canale5 La serie tv internazionale suda Vinci continua la cavalcata vincente,contro il calcio europeo, orfano però di squadre italiane. Così ieri serasu Rai1 ha registrato il 21,8% di share media con 5,307 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction aveva raccolto il 23,9% e 5,8 milioni. Seconda posizione per la partita-Liverpool su Canale5 con il 12,45% e 3,341 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 9,9% e 2,3 milioni con il film Ti presento Sofia. Terza piazza per Le Iene Show su Italia1 con il 10,35% e 1,839 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 10,8% e 1,9 ...

Advertising

AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 aprile 2021: Leonardo batte anche il Real Madrid. Leonardo 21,8%, Real Madrid-Liverpool 12,45% e Le Ie… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 6 aprile 2021: Leonardo batte anche il Real Madrid. Leonardo 21,8%, Real Madrid-Liverpool 12,45% e Le Ie… - Mattiabuonocore : 61.000 spettatori e lo 0.8% per il 'nuovo' Ogni Mattina in forma ridotto #ascoltitv - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 6 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv martedì 6 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile

TPI

... oggi i risultati del DNA: dove seguire la diretta La trasmissione russa il 5scorso avrebbe ... una trovata probabilmente per fare più. Peccato che la vita di Denise non sia un reality e ...tv ieri sera, martedì 6: terza puntata fiction Leonardo, partita Real Madrid - Liverpool E' andata in onda ieri sera, 62021, su Rai1 la terza puntata della fiction Leonardo, ...Non solo bar – Anche la cultura fa la fame di Patrizia De Rubertis | 7 APRILE 2021 A metà pomeriggio, mentre in piazza Montecitorio la polizi ...Riaperture aprile o maggio? il deputato di Leu Stefano Fassina interviene nel dibattito: nuovi adeguati ristori e riaperture controllate.