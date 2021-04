Alessandra amoroso in arrivo due sorprese (Di mercoledì 7 aprile 2021) La talentosa Alessandra amoroso ha pubblicato qualche giorno fa sui suoi canali social un messaggio per i fans. Questo riguarda l’uscita di due nuovi pezzi “Piuma” e “Sorriso Grande” scritti durante il periodo covid. Quali sono i nuovi pezzi di Alessandra amoroso? La vincitrice di amici edizione 2009 ha da poco annunciato sui suoi canali social l’uscita di due nuovi pezzi, “Piuma” e Sorriso Grande”. Usciranno tra pochissimo ovvero uno il 7 e l’altro l’8 aprile. La amoroso ha rivelato l’uscita del primo pezzo con un post e queste sue parole: “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) La talentosaha pubblicato qualche giorno fa sui suoi canali social un messaggio per i fans. Questo riguarda l’uscita di due nuovi pezzi “Piuma” e “Sorriso Grande” scritti durante il periodo covid. Quali sono i nuovi pezzi di? La vincitrice di amici edizione 2009 ha da poco annunciato sui suoi canali social l’uscita di due nuovi pezzi, “Piuma” e Sorriso Grande”. Usciranno tra pochissimo ovvero uno il 7 e l’altro l’8 aprile. Laha rivelato l’uscita del primo pezzo con un post e queste sue parole: “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune ...

