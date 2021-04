Valeria Fabrizi nella bufera, i social le si rivoltano contro e lei dice “quanta sofferenza …” (Di martedì 6 aprile 2021) Una grande polemica sta sorgendo in questi giorni sulla figura di Valeria Fabrizi, la grande attrice che interpreta Suor Costanza in Che Dio ci aiuti 6. Ma cosa è accaduto? Pare che l’attrice abbia ricevuto un tapiro d’oro e sembra che non le abbia fatto proprio piacere. Inoltre, già qualche giorno fa, qualcos’altro pare fosse accaduto a Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini che va in onda subito dopo Domenica In. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Valeria Fabrizi, polemiche sull’attrice dopo l’intervento a Da noi a ruota libera Pare che durante il collegamento, nel commentare una sua vecchia foto in bianco e nero d’epoca, la Fabrizi avesse commentato dicendo “Sembro un neg***o“. Sembra che subito dopo, essendosi resa ... Leggi su baritalianews (Di martedì 6 aprile 2021) Una grande polemica sta sorgendo in questi giorni sulla figura di, la grande attrice che interpreta Suor Costanza in Che Dio ci aiuti 6. Ma cosa è accaduto? Pare che l’attrice abbia ricevuto un tapiro d’oro e sembra che non le abbia fatto proprio piacere. Inoltre, già qualche giorno fa, qualcos’altro pare fosse accaduto a Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini che va in onda subito dopo Domenica In. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza., polemiche sull’attrice dopo l’intervento a Da noi a ruota libera Pare che durante il collegamento, nel commentare una sua vecchia foto in bianco e nero d’epoca, laavesse commentatondo “Sembro un neg***o“. Sembra che subito dopo, essendosi resa ...

dei_f_arazzista : Notare la vigliaccheria di striscia a non dire quella parola ma a mostrare qualcun altro che la dice, come il signo… - Wallee___ : All’improvviso un flash sulla coerenza di Striscia la notizia: ieri hanno dato il tapiro a Valeria Fabrizi per aver… - Italia_Notizie : Striscia la Notizia consegna il Tapiro a Valeria Fabrizi. Lei si sfoga: “Sto soffrendo moltissimo, sto male. Non fa… - FQMagazineit : Striscia la Notizia consegna il Tapiro a Valeria Fabrizi. Lei si sfoga: “Sto soffrendo moltissimo, sto male. Non fa… - LallaM40589392 : RT @Anna302478978: Striscia la notizia, Valeria Fabrizi devastata: 'Sembro un neg***o? la stanno umiliando CHE NOIA !?? Se fosse stata biond… -