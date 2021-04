Uomini e Donne, che fine ha fatto l’ex tronista Claudia Montanarini collega di Tina? (Di martedì 6 aprile 2021) Claudia Montanarini è nota per essere stata presente nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi sia in qualità di tronista che consigliera della sorella Giulia. Adesso non è più presente nel piccolo schermo. Ecco che fine ha fatto. Claudia, da tronista a consigliera Claudia si è presentata nello studio di Maria De Filippi nel 2000 ed era accanto all’opinionista Tina Cipollari , uno dei pilastri fondamentali del programma. Attualmente Tina è alle prese con Gemma Galgani , con la quale discute spesso. Per quanto riguarda Claudia non è più parte integrante di Uomini e Donne , ma in quel periodo dava dei consigli ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021)è nota per essere stata presente nello studio didi Maria De Filippi sia in qualità diche consigliera della sorella Giulia. Adesso non è più presente nel piccolo schermo. Ecco cheha, daa consiglierasi è presentata nello studio di Maria De Filippi nel 2000 ed era accanto all’opinionistaCipollari , uno dei pilastri fondamentali del programma. Attualmenteè alle prese con Gemma Galgani , con la quale discute spesso. Per quanto riguardanon è più parte integrante di, ma in quel periodo dava dei consigli ...

